Productores de Intibucá mejoran cultivos con inversión y tecnología

Tegucigalpa, Honduras.- Productores de hortalizas de La Esperanza, Intibucá, impulsan la transformación productiva mediante la implementación de nuevas tecnologías y asistencia técnica. Con apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se invierten más de 1.5 millones de lempiras para mejorar la producción en esta zona occidental del país. ​​​​​​

Representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y productores participaron en una actividad de campo desarrollada como parte del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente). La jornada contó con la participación de productores organizados de la comunidad de El Pelón, MIPyMEs rurales, autoridades locales y equipo técnico. El objetivo fue conocer en el territorio los avances del modelo de intervención implementado en el occidente del país con apoyo gubernamental. Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, expresó: “Con este tipo de inversiones y tecnologías, estamos fortaleciendo la producción de nuestros agricultores, mejorando sus ingresos y preparándolos para enfrentar los retos del cambio climático”.