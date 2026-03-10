Retiran de la morgue el cuerpo de taxista que fue raptado y asesinado en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- El cadáver del taxista, Sergio Lenín Moradel, fue retirado por sus familiares, la mañana de este martes, de la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital.

El ruletero fue raptado la mañana del domingo 8 de marzo, en un sector de la ciudad de Siguatepeque, y horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado cerca del caserío conocido como Pozo Azul, sobre la carretera CA-norte, hacia San Pedro Sula.

En carácter de desconocido, el cuerpo fue trasladado desde Siguatepeque hasta la morgue capitalina, para que le fuese practicada la autopsia médico-legal e iniciar con el proceso investigativo.