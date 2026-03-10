  1. Inicio
Retiran de la morgue el cuerpo de taxista que fue raptado y asesinado en Siguatepeque

El rapto se produjo la mañana del domingo y horas más tarde encontraron muerto a Sergio Moradel, en las afueras de Siguatepeque

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 15:20
Retiran de la morgue el cuerpo de taxista que fue raptado y asesinado en Siguatepeque

El taxi con registro 117 fue encontrado abandoando en el kilómetro 114 de la carretera CA-5 norte.

 Foto: CORTESÍA/EL HERALDO

Comayagua, Honduras.- El cadáver del taxista, Sergio Lenín Moradel, fue retirado por sus familiares, la mañana de este martes, de la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital.

El ruletero fue raptado la mañana del domingo 8 de marzo, en un sector de la ciudad de Siguatepeque, y horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado cerca del caserío conocido como Pozo Azul, sobre la carretera CA-norte, hacia San Pedro Sula.

En carácter de desconocido, el cuerpo fue trasladado desde Siguatepeque hasta la morgue capitalina, para que le fuese practicada la autopsia médico-legal e iniciar con el proceso investigativo.

Sus parientes llegaron la noche del lunes a esa oficina forense para iniciar los trámites de reconocimiento del cuerpo, para la posterior entrega de este; proceso que culminó a las 9:20 de la mañana de hoy martes.

El vehículo

El taxi con registro 117, que era conducido por el ahora extinto Sergio Moradel, fue hallado abandonado en el kilómetro 114 de la carretera CA-5 norte, en las afueras de Siguatepeque. Tenía rastros de sangre en el interior.

El cuerpo del taxista presentaba varios impactos de bala. Las autoridades policiales investigan las causas que llevaron a que se produjera la muerte de Sergio Moradel.

Los operarios del rubro del transporte público en Honduras, son parte de las víctimas de las maras y pandillas, producto del cobro de extorsión. El móvil todavía no ha sido confirmado por la Policía Nacional.

