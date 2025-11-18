Rescatan a menor que fue raptado en Yorito; tenía una herida de bala en su pierna

Yorito, Honduras.— Un adolescente de 15 años fue rescatado la tarde de este martes 18 de noviembre luego de que testigos reportaran su rapto en el municipio de Yorito, en el departamento de Yoro. El secuestro ocurrió en la aldea Luquigue. Sujetos desconocidos obligaron al menor a subirse a una camioneta Suzuki color blanco. Ciudadanos que observaron la escena alertaron a las autoridades policiales, quienes de forma inmediata activaron la búsqueda de la víctima.

Tras rastrear el vehículo reportado, los agentes siguieron el recorrido hasta un sector de difícil acceso. A unos 500 metros del punto donde fue abandonada la camioneta, localizaron al menor a la orilla de un río. El joven presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que los policías procedieron a auxiliarlo mientras revisaban la zona. La identidad de los responsables aún es desconocida, ya que lograron escapar antes de que las autoridades llegaran al lugar.