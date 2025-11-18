  1. Inicio
  2. · Sucesos

Rescatan a menor que fue raptado en Yorito; tenía una herida de bala en su pierna

Un menor de 15 años fue encontrado con una herida de bala en una al lado de un río en una zona montañosa del municipio de Yorito, tras denuncias de su rapto

  • 18 de noviembre de 2025 a las 16:31
Rescatan a menor que fue raptado en Yorito; tenía una herida de bala en su pierna

El joven presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que los policías procedieron a auxiliarlo mientras revisaban la zona.

 Foto: Cortesía PN

Yorito, Honduras.— Un adolescente de 15 años fue rescatado la tarde de este martes 18 de noviembre luego de que testigos reportaran su rapto en el municipio de Yorito, en el departamento de Yoro.

El secuestro ocurrió en la aldea Luquigue. Sujetos desconocidos obligaron al menor a subirse a una camioneta Suzuki color blanco.

Ciudadanos que observaron la escena alertaron a las autoridades policiales, quienes de forma inmediata activaron la búsqueda de la víctima.

Cámaras captan a niño minutos antes de su rapto y asesinato en El Tablón

Tras rastrear el vehículo reportado, los agentes siguieron el recorrido hasta un sector de difícil acceso. A unos 500 metros del punto donde fue abandonada la camioneta, localizaron al menor a la orilla de un río.

El joven presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que los policías procedieron a auxiliarlo mientras revisaban la zona.

La identidad de los responsables aún es desconocida, ya que lograron escapar antes de que las autoridades llegaran al lugar.

"¡Ayuda!": Así fue captado intento de rapto de menor en Puerto Cortés; sospechoso ya fue detenido

Debido a la gravedad del caso, se organizaron equipos de búsqueda integrados por varias direcciones policiales, con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque.

Las operaciones se mantienen activas en el sector montañoso, donde continúan los patrullajes y el seguimiento de posibles rutas de escape utilizadas por los sospechosos.

El menor fue trasladado de inmediato a la clínica médica de Yorito, donde recibió atención para estabilizar su estado de salud y continuar su recuperación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias