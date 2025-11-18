Lo que hallaron en camioneta de presuntos asesinos de Fredy Contreras

El autor del asesinato de Fredy Contreras, inspector de la Policía Nacional (PN), se mantiene en el anonimato; no obstante, las autoridades encontraron algunos indicios importantes en un auto decomisado minutos después. Conozca los detalles aquí
El hecho violentó se registró la mañana de este martes —18 de noviembre— en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, mientras Contreras realizaba patrullajes preventivos por la zona.
Sin previo aviso, desconocidos que se transportaban en una camioneta de color negro y sin placas, atacaron con disparos la patrulla policial que conducía el policía.
Sin poder evitarlo, los múltiples disparos alcanzaron al oficial y le arrebataron la vida de forma instantánea.
Los culpables, por su parte, lograron escabullirse de la escena; pero, mientras lo hacían, dejaron material probatorio importante que podría ayudar en la investigación del caso.
En la escena del crimen localizaron y aseguraron un vehículo Nissan Pathfinder de color negro, sin placas, que se encontraba abandonado e impactado contra un árbol.
Aparentemente, se trata del automotor en el que se conducían los criminales al momento de ejecutar el ataque. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para verificar esta versión.
Dentro del automotor se encontró una escopeta y un teléfono celular que, presuntamente, pertenecen al principal agresor.
Hasta el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre la investigación en curso.
Sin embargo, aseguraron que "las unidades policiales permanecen desplegadas ejecutando operaciones de búsqueda, cerco y rastreo orientadas a identificar y detener a los responsables”.