"¡Ayuda!": Así fue captado intento de rapto de menor en Puerto Cortés; sospechoso ya fue detenido

Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto responsable de un intento de rapto contra una joven estudiante en el barrio El Porvenir, Puerto Cortés.
El hecho ocurrió la mañana del 16 de octubre, cuando la víctima se dirigía a su centro educativo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el intento de rapto se registró antes de las 7:00 a. m. en una calle de tierra cercana al campo conocido como El Arenal.
Testigos y cámaras de seguridad muestran cómo un hombre vestido de negro intentó obligar a la joven a subir a un vehículo tipo Ford Escape, color azul.
La víctima logró forcejear y escapar del agresor, refugiándose en una vivienda cercana, donde vecinos le brindaron asistencia inmediata.
Tras conocerse el incidente, pobladores del sector rastrearon el vehículo y al sospechoso.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que el individuo chocó su automóvil y lo abandonó huyendo a pie.
Horas después, autoridades policiales lograron detener al presunto responsable tras recibir la denuncia y desplegar un operativo en la zona. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el individuo será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.
La DPI continúa recabando evidencia, incluidos los videos de vigilancia del área, con el objetivo de establecer si el detenido podría estar vinculado a otros hechos similares.
Vecinos del barrio El Porvenir expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes y solicitaron mayor presencia policial en las rutas que utilizan estudiantes para llegar a sus centros educativos.