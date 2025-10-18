  1. Inicio
"¡Ayuda!": Así fue captado intento de rapto de menor en Puerto Cortés; sospechoso ya fue detenido

La víctima logró escapar y vecinos colaboraron para rastrear al individuo, quien abandonó el carro y huyó a pie. Horas después fue detenido

  • 18 de octubre de 2025 a las 07:50
Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto responsable de un intento de rapto contra una joven estudiante en el barrio El Porvenir, Puerto Cortés.

Foto: Captura de video
El hecho ocurrió la mañana del 16 de octubre, cuando la víctima se dirigía a su centro educativo.

 Foto: Captura de video
De acuerdo con las primeras investigaciones, el intento de rapto se registró antes de las 7:00 a. m. en una calle de tierra cercana al campo conocido como El Arenal.

Foto: Captura de video
Testigos y cámaras de seguridad muestran cómo un hombre vestido de negro intentó obligar a la joven a subir a un vehículo tipo Ford Escape, color azul.

 Foto: Captura de video
La víctima logró forcejear y escapar del agresor, refugiándose en una vivienda cercana, donde vecinos le brindaron asistencia inmediata.

 Foto: Captura de video
Tras conocerse el incidente, pobladores del sector rastrearon el vehículo y al sospechoso.

Foto: Captura de video
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que el individuo chocó su automóvil y lo abandonó huyendo a pie.

 Foto: Captura de video
Horas después, autoridades policiales lograron detener al presunto responsable tras recibir la denuncia y desplegar un operativo en la zona. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el individuo será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

 Foto: Captura de video
La DPI continúa recabando evidencia, incluidos los videos de vigilancia del área, con el objetivo de establecer si el detenido podría estar vinculado a otros hechos similares.

 Foto: Captura de video
Vecinos del barrio El Porvenir expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes y solicitaron mayor presencia policial en las rutas que utilizan estudiantes para llegar a sus centros educativos.

 Foto: Captura de video
