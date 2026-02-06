Se quedó un vuelto y le quemó las manos: Capturan a madre por maltrato en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Las autoridades policiales rescataron a un menor de siete años este viernes -6 de febrero-, luego de que su madre presuntamente le provocara quemaduras en ambas manos como forma de castigo.

El hecho ocurrió en el municipio de El Paraíso, departamento de El Paraíso. Según la información preliminar, la mujer habría quemado las manos del niño luego de que este se quedara con un vuelto.

“El Ministerio Público está iniciando las diligencias investigativas para la presentación del requerimiento fiscal en contra de la madre del menor, quien le causó lesiones en sus manos”, informó Fernando González, encargado del caso.