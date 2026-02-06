Se quedó un vuelto y le quemó las manos: Capturan a madre por maltrato en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Las autoridades policiales rescataron a un menor de siete años este viernes -6 de febrero-, luego de que su madre presuntamente le provocara quemaduras en ambas manos como forma de castigo.
El hecho ocurrió en el municipio de El Paraíso, departamento de El Paraíso. Según la información preliminar, la mujer habría quemado las manos del niño luego de que este se quedara con un vuelto.
“El Ministerio Público está iniciando las diligencias investigativas para la presentación del requerimiento fiscal en contra de la madre del menor, quien le causó lesiones en sus manos”, informó Fernando González, encargado del caso.
De acuerdo con las autoridades, el menor sufrió quemaduras de primer grado en ambas manos y también en parte de la espalda, lo que lo coloca en una situación de alto riesgo.
“La pena puede oscilar entre tres y cinco años de cárcel. El menor será entregado a un familiar o remitido a un centro de protección, según lo determinen las autoridades competentes”, explicó González.
El funcionario detalló que la Policía Nacional ya remitió el informe correspondiente y que el caso será presentado ante los juzgados como un expediente por maltrato familiar.
Actualmente, el niño se encuentra bajo resguardo de las autoridades, mientras se define su situación legal y las medidas de protección que se aplicarán, dependiendo del avance del proceso judicial.