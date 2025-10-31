  1. Inicio
“Mamá, mi cabeza”: capturan a mujer que golpeó con un martillo a su hija en Yoro

Luego de que se viralizara un video en el que una madre golpeaba a su hija de 11 años con un martillo, las autoridades capturaron a Yadira Vanegas

  • 31 de octubre de 2025 a las 09:53
“Mamá, mi cabeza”: capturan a mujer que golpeó con un martillo a su hija en Yoro
1 de 10

“Lo hice porque ella se me tiró y no obedece”, declaró una mujer tras ser detenida por la Policía Nacional, luego de que se viralizara un video donde golpeaba a su hija.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 10

El video se hizo viral en redes sociales, mostrando el momento en que la madre castigaba brutalmente a su hija de 11 años porque, según dijo, no obedeció cuando la mandó a asear.

 Foto: Captura de pantalla
3 de 10

El hecho ocurrió en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. Horas después de difundirse el video, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la captura de la mujer.

 Foto: Captura de pantalla
4 de 10

Al momento de su detención, la madre, identificada como Yadira Vanegas, afirmó que castigó a su hija porque “no le hizo caso” y aseguró estar arrepentida de lo ocurrido.

 Foto: Captura de pantalla
5 de 10

Esposada y llorando, la mujer llegó a la posta policial diciendo que se sentía arrepentida por lo que había hecho.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

El vocero de la Policía Nacional, Óscar Sevilla, informó que la operación se realizó en conjunto con el Ministerio Público y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

 Foto: Redes sociales
7 de 10

En el video se observa a la madre sujetando a la menor del cabello mientras la golpea con la mano, mientras la niña permanece en el suelo.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Tras la cámara se escucha a la hermana de la víctima, quien le ruega a su madre que no la golpee. Momentos después, la mujer toma un martillo y comienza a golpear a la niña.

 Foto: Captura de pantalla
9 de 10

La menor permaneció varios minutos en el suelo, llorando y pidiéndole a su madre que la soltara y dejara de pegarle.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

“Mamá, mi cabeza”, se escucha decir a la niña mientras le suplica que la deje ir, prometiéndole que ya iba a ir a asear.

 Foto: Captura de pantalla
