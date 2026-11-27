Tegucigalpa, Honduras. -Equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), mediante labores de seguimiento y vigilancia, capturaron a un ciudadano sospechoso de tráfico de drogas en la colonia Alto Verde, municipio de San Lorenzo, Valle. La operación fue ejecutada en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y funcionarios de la Jefatura Regional número 6, zona sur.

Durante la intervención policial se decomisaron 3,520 dosis de sustancias ilícitas, distribuidas en 650 envoltorios de marihuana, 2,320 piedras de crack y 550 envoltorios de cocaína. De acuerdo a las estimaciones realizadas, el valor económico de las drogas decomisadas, asciende a 462,000 lempiras. En la misma operación, los uniformados decomisaron un vehículo en el que se transportaba el detenido de 31 años de edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse