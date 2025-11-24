Partido Nacional sobre tragedia en Santa Bárbara: "Honduras se encuentra de luto"

Tegucigalpa, Honduras.- Lamentando que Honduras "se encuentra de luto", el Partido Nacional se refirió al trágico accidente que dejó al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos en San José de Colinas, Santa Bárbara.

"Un lamentable accidente ocurrido tras una actividad cívica ha dejado familias enlutadas y a decenas de compatriotas enfrentando momentos de preocupación y dolor. La noticia conmueve al país entero y nos recuerda la fragilidad de la vida y el valor inmenso de cada persona que participa con esperanza en la vida democrática de nuestra nación", inició diciendo en un comunicado el Partido Nacional.

"A las familias afectadas les expresamos nuestro abrazo solidario y respetuoso. Acompañamos su dolor y elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza en medio de la tristeza", agregaron en el pronunciamiento.