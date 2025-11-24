Partido Nacional sobre tragedia en Santa Bárbara: "Honduras se encuentra de luto"

Tegucigalpa, Honduras.- Lamentando que Honduras "se encuentra de luto", el Partido Nacional se refirió al trágico accidente que dejó al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos en San José de Colinas, Santa Bárbara.
"Un lamentable accidente ocurrido tras una actividad cívica ha dejado familias enlutadas y a decenas de compatriotas enfrentando momentos de preocupación y dolor. La noticia conmueve al país entero y nos recuerda la fragilidad de la vida y el valor inmenso de cada persona que participa con esperanza en la vida democrática de nuestra nación", inició diciendo en un comunicado el Partido Nacional.
"A las familias afectadas les expresamos nuestro abrazo solidario y respetuoso. Acompañamos su dolor y elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza en medio de la tristeza", agregaron en el pronunciamiento.
La institución política instó a mantener viva la memoria del grupo de hondureños que perdieron la vida mientras eran ejemplo de civismo, ya que viajaban juntos, aunque eran de distintos partidos, en una jornada de patriotismo y democracia, rumbo a las elecciones del 30 de noviembre.
Fatalidad tras caravana
Las víctimas viajaban en un camión que se volcó en una curva de la carretera de San José de Colinas, cuando regresaban de participar en una caravana vehicular por la zona.
Todos eran originarios de la aldea Loma Larga e incluso seis de las víctimas miembros de una misma familia.
Hasta el momento la causa del accidente continúa en investigación, pero las autoridades manejan dos hipótesis de lo que habría sucedido. Podría haberse tratado de una impericia del conductor o una falla mecánica en el pesado automotor.
Este lunes, la comunidad de Loma Larga dio un adiós a las víctimas en medio del luto de varias familias.