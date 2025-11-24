Identifican a 10 heridos que permanecen en el hospital Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula, Honduras.-Los nombres de 10 de los heridos en el fatal accidente en San José de Colinas, Santa Bárbara fueron dados a conocer este lunes por las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas.
Las autoridades del nosocomio sampedrano informaron que todas las personas en el listado presentan politraumatismos.
Ello son los primeros identificados:
1) Bladimir Mejía, 42 años
2) Audin Mejía, 55 años
3) Carlos Daniel Matute, 21 años
4) Juan Ángel Sabillón, 42 años
5) Urbenil Leiva Perdomo, 74 años
6) Adrián Zaldivar Mejía, 43 años
7) Richarzon López Pineda, 18 años
8) Manuel Pineda Paz, 19 años
9) Yenifer Perdomo, 23 años
10) Ovidio Leiva Leiva, 56 años
El hospital sampedrano aseguró que además de politraumatismos, las personas también tienen traumas cráneo-encefálicos moderados a graves (golpes en la cabeza) y todos permanecen en la sala de emergencias.