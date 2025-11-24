Salvador Nasralla se solidariza con familia de jóvenes fallecidos en Santa Bárbara

El candidato, junto a su esposa Iroshka Elvir, llegó el mediodía de este lunes hasta la aldea Loma Larga, donde se llevan a cabo seis velorios, ya que todos eran parientes. En el accidente murieron nueve personas.

Santa Bárbara, Honduras.- El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla , rompió en llanto la tarde de este lunes 24 de noviembre luego de asistir a uno de los velorios de los fallecidos en el fatal accidente en San José de Colinas , en Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

"Yo sé que nadie puede sentir el mismo dolor que siente un ser querido", dijo a uno de los familiares el presidenciable.

"Sabemos que nadie siente el dolor que uno siente, lo hemos experimentado con nuestros seres queridos y solo imaginamos en el dolor que alguna vez sentimos por un ser querido", siguió mencionándole a los familiares del fallecido.

Nasralla, quien venía de ver otros velorios, en ese no logró contener las lágrimas al ver que se trataba de un joven el que estaba en el ataúd.

Junto a su esposa rompió en llanto y aseguró que le era muy doloroso todo lo que estaba pasando.

Más temprano, el candidato presidencial mencionó que interrumpió su agenda de este día para poder acompañar y brindar consuelo a las familias que el domingo perdieron un familiar en el fatídico hecho.