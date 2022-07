“Mamá ya llego, andamos haciendo un mandado”: Las últimas palabras de joven asesinada en masacre en Puerto Cortés

CORTÉS, HONDURAS.- Con mucho dolor y consternación por perder a su hija se mostró la madre de Nardin Gisselle Espinal, una de las tres víctimas que dejó la masacre registrada en horas de la madrugada en Puerto Cortés, en donde además murieron dos hombres, entre ellos su esposo.

Según describió la muy afectada madre de familia, la joven de 19 años de edad habló con ella la noche anterior al trágico hecho para decirle que la esperara, que muy pronto iba a llegar a su vivienda, sin embargo, terminó encontrando un fatal desenlace producto de la criminalidad que afecta al país.

“Ella me habló anoche y me dijo: ‘Mamá ya llego, ahorita solo andamos haciendo un mandado, ya llego para la casa’, entonces ya me pasé para el otro cuarto y la dejé ahí para que estuviera en el cuarto pero no llegó”, lamentó la mujer.

Según comentó la mamá de Nardin Gissell Espinal, su hija recientemente había regresado a su casa ya que se encontraba en un avanzado estado de embarazo y dentro de unas semanas iba a dar a luz a su bebé.

“Ella estaba en la casa para que yo la cuidara. Iba a ser el primer bebé de mi hija, mi primer nieto”, dijo entre lágrimas la madre de la joven de 19 años.

Finalmente, la fémina lamentó la inseguridad que actualmente atraviesa el país e hizo un llamado al gobierno para que tome acciones ante la ascendente ola de violencia que ha conmocionado al país con una nueva masacre.

