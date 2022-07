Dolor e impotencia: Así fue captado Luis Laboriel tras la masacre donde murió el hijo de Pepe Lobo

Es importante mencionar que el influencer hondureño estuvo presente en la misma discoteca que Said Omar Lobo Bonilla , hijo del expresidente Porfirio Lobo que murió en el sangriento crimen junto a Luis Zelaya, José Salomón Vásquez y Norlan Rivera.

Luis Fernando Flores describió la escena del crimen como un momento de ira, indignación y sufrimiento luego de ver los cuerpos de los cuatro jóvenes asesinados en un edificio del bulevar Morazán tras salir de una discoteca.

El reconocido tiktoker fue captado en video aficionado con su camisa rosada llena de sangre, por lo que explicó a El Heraldo Plus que no estuvo presente en el momento del atentando, pero sí llegó minutos después de que ocurriera y entró en la escena.

“Un momento de ira, confusión. Abracé uno de los cuerpos, le di vuelta, estaba muy impactado por todo”, comentó.

El joven influencer destacó que no abrazó el cuerpo de Said Lobo, “fue el del otro muchacho, no estaba claro quien era”.

Manifestó que no estuvo en la escena, “se ha especulado cosas que no son, pasó lo que pasó y es lamentable, pero no todas las cosas son como las personas las interpretan”.

Reiteró que sí abrazó uno de los cuerpos y lo volteó en un acto de impulso “bajé porque nos dimos cuenta en la disco que había pasado algo, cuando vi el cuerpo le di vuelta y lo abrace, por eso andaba la camisa llena de sangre, ahí estaba la policía, por eso salgo en el video diciendo que me jodieron, pero fue que abracé el cuerpo, luego me pidieron que me saliera de la escena y eso hice”.

