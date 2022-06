Padre de Kenia Alfaro, joven asesinada en Cortés: “Ella está en las manos de Dios y es lo que nos da fortaleza”

CORTÉS, HONDURAS.- Los padres de Kenia Alfaro no encuentran una explicación porque la mataron, pues era una joven que nació en el evangelio y una líder de la iglesia.

La joven de 18 años fue ultimada el domingo en la aldea La Guamita, de San Antonio de Cortés, cuando iba rumbo a su casa luego de salir del culto de la iglesia evangélica en la que se congregaba.

“No tengo palabras como decir esto, no tenían haber esto hecho esto con la niña”, manifestó José Isaías Alfaro, padre de la jovencita.

“Ella nació en evangelio, era líder de la iglesia, vigilaba orden de culto. Tenía una buen a voz para cantar, ella cantaba alabanzas, era un privilegio que tenía, era una niña de Dios.

Yo no saco ninguna pista para decir porque pasó esta muerte así. Lo hicieron no se porque, no me explico, no tengo ninguna idea”, expresó.

Dijo que su hija Kenia era obediente y “toda una cristiana, pero ella está en las manos de Dios y de eso estoy seguro y es lo que nos da fortaleza”.

Ella había dejado de estudiar por lo de la pandemia, pero iba a retomar su estudios el otro año matriculándose en el segundo curso de bachillerato en informática.

Alfaro recordó que su hija después de terminar los que haceres de la casa con su mamá se ponía a cantar las alabanzas practicándose.

Kenia el domingo a eso de las 7:00 pm salió del culto y se fue rumbo a su casa. En el trayecto pasó por la vivienda de sus abuelos paternos.

Al filo de las 8:00 su madre, Ofelia López al ver que no llegaba llamó al abuelo preguntándole por su hija y él le contestó que ya había pasado y la llamó su celular, pero sonaba apagado.

Desde ese momento sus familiares la empezaron a buscar y la encontraron asesinada en el corredor de una casa deshabitada. Tenía heridas de cuchillo en el cuello y en sus manos.