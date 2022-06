‘Soñó que unos hombres la perseguían para matarla’: Relato de familiares de Kenia Alfaro, joven asesinada en Cortés

CORTÉS, HONDURAS.-Luego de darle el último adiós a su hija, doña Ofelia López, reveló qué fue lo que habló con Kenia Alfaro, la joven que fue asesinada la noche del domingo en el sector de San Antonio, Cortés.

De acuerdo con sus declaraciones, ella vio a su hija por última vez durante la mañana del domingo, cuando la joven le relató un sueño que la dejó algo preocupada.

LEA: El dantesco crimen contra dos hermanitos entre los sucesos que impactaron la semana en Honduras

“Ella en la mañana soñó que un carro llegaba con unos hombres y esos hombres la perseguían, y me dijo ella: ‘pero no me mataron mamá’, y yo le dije que tenía que reprenderlo porque eso no es de Dios, eso es del enemigo”, dijo a Hoy Mismo.

Según relata la acongojada señora, a eso de las 7:00 de la noche ella comenzó a preocuparse, porque su hija le había dicho que iba a salir temprano de la iglesia, por lo que llamó al abuelo de la menor y le dijo que ya había pasado por su casa -como siempre lo hacía-, desde hace varias horas y fue entonces que temieron lo peor.

ADEMÁS: Macabras formas de asesinato y casos sin resolver: Los crímenes más impactantes contra niños en Honduras

Luego de varias horas de una angustiosa búsqueda dieron con el cadáver de la joven tirado dentro de una vivienda abandonada, cerca de donde residían.

“Mi hija era muy buena, yo no tengo quejas de ella. Ella le dedicaba tiempo al Señor, por eso yo digo que mi hija se fue con Cristo”, aseguró entre lágrimas.