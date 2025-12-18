Investigan muerte violenta de un hombre tras discusión en Choluteca

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima habría sostenido un altercado con otro individuo en las cercanías de la terminal de buses, situación que escaló hasta un ataque armado.

Choluteca, Honduras.- Un hombre identificado como Eder Jesús Villalobos falleció de forma violenta en las últimas horas en la ciudad de Choluteca, luego de resultar herido por arma de fuego durante un hecho que, de manera preliminar, estaría vinculado a una discusión.

Un agente de la Policía Nacional detalló que Villalobos recibió un disparo en el pecho, lesión que le provocó heridas de gravedad. “Se produjo una discusión y la persona resultó herida; falleció cuando era trasladada al centro asistencial”, indicó la autoridad.

Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento previo al ataque, donde se observa a ambos hombres intercambiando palabras antes de que ocurriera el hecho violento. Estas grabaciones ya forman parte del proceso investigativo.

Tras el ataque, Villalobos fue llevado de emergencia al Hospital del Sur; sin embargo, el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales, pese a los esfuerzos por reanimarlo.

Versiones difundidas por vecinos a través de redes sociales señalan que la discusión habría surgido por diferencias relacionadas con afinidades políticas, lo que posteriormente derivó en la agresión.

Un testigo aseguró que el intercambio de palabras giraba en torno a candidatos presidenciales, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.