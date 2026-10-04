Padre e hija mueren ahogados tras intentar cruzar una quebrada en Santa Bárbara

Santa Bárbara.- Un padre y su hija murieron ahogados luego de intentar cruzar una quebrada en la comunidad de La Palca, municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.

El hecho se registró el sábado 3 de octubre en horas de la noche, luego que José Ángel Pineda y su hija, Jackelin Pineda, de 11 años, regresaran de un carnaval en San Francisco de Ojuera y, en el trayecto, cruzaran una quebrada que había crecido considerablemente por las lluvias registradas.

La corriente de la quebrada arrastró a padre e hija y posteriormente fueron recuperados sus cuerpos.