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Padre e hija mueren ahogados tras intentar cruzar una quebrada en Santa Bárbara

Según reportes locales, ambos regresaban de un carnaval cuando intentaron cruzar la quebrada y la fuerte corriente los arrastró

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 14:02
Padre e hija mueren ahogados tras intentar cruzar una quebrada en Santa Bárbara

José Ángel Pineda y su niña de apenas 11 años murieron ahogados en Santa Bárbara.

Foto: Cortesía redes

Santa Bárbara.- Un padre y su hija murieron ahogados luego de intentar cruzar una quebrada en la comunidad de La Palca, municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.

El hecho se registró el sábado 3 de octubre en horas de la noche, luego que José Ángel Pineda y su hija, Jackelin Pineda, de 11 años, regresaran de un carnaval en San Francisco de Ojuera y, en el trayecto, cruzaran una quebrada que había crecido considerablemente por las lluvias registradas.

La corriente de la quebrada arrastró a padre e hija y posteriormente fueron recuperados sus cuerpos.

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La noticia fue confirmada por la regional de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) e hicieron un llamado a las personas para no cruzar ríos y quebradas, ya que estos han aumentado su cauce por las lluvias que se reportan a nivel nacional.

Mediante sus redes sociales, la municipalidad de San Francisco de Ojuera publicó una nota de duelo por el fallecimiento de José Ángel Pineda y la niña Jackelin Pineda.

Lluvias

Copeco declaró en alerta verde los municipios de Distrito Central (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés).

La municipalidad de San Francisco de Ojuera lamentó lo sucedido.

La municipalidad de San Francisco de Ojuera lamentó lo sucedido.

(Foto: Cortesía redes)

De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para este domingo se registrarán precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose mayores acumulados en las regiones del centro, sur, norte y occidente.

En ese sentido, las autoridades instaron a la población a tomar precauciones tales como no cruzar ríos y quebradas crecidas, limpiar las cunetas y tragantes, evitar permanecer cerca de fuentes de agua durante lluvias intensas, y conducir con precaución.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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