“Nadie merece morir así”: Pescador relata el rescate a sobrevivientes del accidente aéreo en Roatán

Cuando llegó a la escena donde estaban los restos del avión, se encontró primero con los cuerpos inertes flotando en el mar.

“Unos estaban con el cráneo medio partido, miré a una francesa, a quien el asiento del avión se le cruzó como una flecha, las extremidades estaban cruzadas, será un milagro si esa muchacha sobrevive”, detalló Alemán.

Del otro lado de la destrozada aeronave, alcanzaron a escuchar gritos de desesperación, clamando por auxilio, aferrándose con sus últimas fuerzas a seguir con vida. Se debía tomar acción de inmediato para intentar rescatarlos.

“No hallaba qué hacer, alguien me dijo que por qué no grabé, pero no había tiempo para hacerlo, solo salvar y rescatar a quienes seguían con vida”, recordó. Las condiciones eran adversas: el viento no cedía y las olas dificultaban la maniobra”, relató el pescador.

Tres mujeres y dos hombres lograron auxiliar Manuel Aldair y su amigo Eddy Orellana, quienes en sus ojos reflejaban un enorme pánico. El miedo no solo lo vivían las víctimas, sino también Manuel Aldair quien entré los nervios, actuó de inmediato.

Atemorizado, confesó que “tenía miedo que la avioneta explotara o que se hundiera y con la misma succión me llevara con la lancha y los pasajero al fondo del mar. Al final no me importó que explotara o no la avioneta, solo rescatar a las personas que estaban allí”.