Cortés, Honduras.- Ángela Ramírez Reyes tomó un filoso cuchillo y le asestó varias puñaladas a su compañero de hogar; este falleció a los pocos minutos de la brutal agresión.
Ocurrió en el barrio Medina, de la aldea Zapadril, municipio de Puerto Cortés, en el norte del país. La mujer de 41 años de edad, de manera consuetudinaria ingería bebidas alcohólicas junto a su marido, Mario Javier López Paredes; en su casa o en las calles de esta comunidad.
La tarde del miércoles, entre las 12:00 y la 1:00 de la tarde, en total estado de embriaguez, dentro de su vivienda, Mario y Ángela comenzaron a agredirse fisícamente; según contaron los vecinos a la Policía, eso era algo común entre ellos y que ocurría a menudo.
Esta vez el choque entre la pareja alcanzó niveles que no tuvieron retroceso. Ángela agarró uno de los cuchillos de la cocina, y se avalanzó contra su marido, Mario, infiriéndole varias heridas penetrantes.
Capturada
Herido de muerte y casi cayéndose, debido a su ebriedad, el hombre salió a la calle, huyendo de su mujer, emanando sangre de sus heridas. Al cabo de unos minutos, Mario López murió cerca de su casa en el caserío de Zapadril.
La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, y posterior al levantamiento del cadáver de Mario Javier, iniciaron las acciones para poder capturar a la autora material del crimen.
En efecto, las primeras investigaciones policiales, detallan que la muerte violenta se debió al altercado en el que la pareja se enfrascó estando bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.
Horas después, a eso de las 5:30 de la tarde, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en conjunto con la Dirección Nacional Policía de Seguridad Comunitaria (DNPSC), hicieron efectiva la captura de la señora Ángela Ramírez.
La dama fue enviada al Ministerio Público (MP) para que el ente acusador del Estado la remita a los tribunales de justicia, por el delito de parricidio.