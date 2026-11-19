Cortés, Honduras.- Ángela Ramírez Reyes tomó un filoso cuchillo y le asestó varias puñaladas a su compañero de hogar; este falleció a los pocos minutos de la brutal agresión.

Ocurrió en el barrio Medina, de la aldea Zapadril, municipio de Puerto Cortés, en el norte del país. La mujer de 41 años de edad, de manera consuetudinaria ingería bebidas alcohólicas junto a su marido, Mario Javier López Paredes; en su casa o en las calles de esta comunidad.

La tarde del miércoles, entre las 12:00 y la 1:00 de la tarde, en total estado de embriaguez, dentro de su vivienda, Mario y Ángela comenzaron a agredirse fisícamente; según contaron los vecinos a la Policía, eso era algo común entre ellos y que ocurría a menudo.