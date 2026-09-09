Muere jovencito, segunda víctima de emboscada en Concordia, Olancho

Olancho, Honduras.- Tras varios días interno en el Hospital Escuela (HE), un jovencito expiró la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en una de las salas de ese centro médico asistencial.

El joven de 20 años de edad, identificado como Juan Ramón Hernández Membreño, resultó herido de gravedad cuando sujetos le tendieron una emboscada a él y a dos amigos más con los que este viajaba a bordo de motocicletas.

El suceso violento se registró la tarde del domingo 6 de septiembre, en la comunidad de San Francisco, municipio de Concordia, en el departamento de Olancho.

Su abuelo, Gregorio Hernández, contó que su nieto Juan Ramón salió a eso de las 2:00 de la tarde de su casa, en la aldea Chachaguata, perteneciente al municipio de Campamento.