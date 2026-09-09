Muere jovencito, segunda víctima de emboscada en Concordia, Olancho

Olancho, Honduras.- Tras varios días interno en el Hospital Escuela (HE), un jovencito expiró la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en una de las salas de ese centro médico asistencial.
El joven de 20 años de edad, identificado como Juan Ramón Hernández Membreño, resultó herido de gravedad cuando sujetos le tendieron una emboscada a él y a dos amigos más con los que este viajaba a bordo de motocicletas.
El suceso violento se registró la tarde del domingo 6 de septiembre, en la comunidad de San Francisco, municipio de Concordia, en el departamento de Olancho.
Su abuelo, Gregorio Hernández, contó que su nieto Juan Ramón salió a eso de las 2:00 de la tarde de su casa, en la aldea Chachaguata, perteneciente al municipio de Campamento.
Una llamada
"Él recibió una llamada por teléfono, a saber de quién, para que fuera allá a San Francisco; se fue como a las 2:00 de la tarde de la casa, y después no volvimos a saber de él", relató don Gregorio.
En horas de la noche de ese mismo domingo, un hermano de Juan Ramón recibió una llamada, en la que le comunicaron que este había sido herido y que le habían robado la motocicleta.
El muchacho fue trasladado desde Concordia hasta el Hospital Escuela, en la capital, con dos heridas de arma de fuego en la cabeza; su estado era grave.
Hernández Membreño fue intervenido en el HE, y luego llevado a una Unidad de Cuidados Intensivos. A las 2:30 de la mañana de este miércoles, el jovencito falleció a razón de la gravedad de sus lesiones.
Don Gregorio contó que Juan Ramón creció con él y con su esposa, y que trabajaba como ayudante de mecánica en un taller de motocicletas en Campamento.
La otra víctima fue Arnold Santos, quien falleció en el lugar del ataque, en una zona solitaria de la carretera hacia la aldea San Francisco, en Concordia.