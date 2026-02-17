Cortes de energía eléctrica en Honduras este miércoles 18 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) llevará a cabo varios cortes de energía en varias zonas de Honduras este miércoles 18 de febrero. Las cuadrillas harán trabajos de mantenimiento general del circuito, además de la construcción de una nueva línea de transmisión. Aquí la lista de zonas afectadas:

Distrito Central de 3:00 a 8:00 pm

Colonia Altamira, Parte del Barrio La Guadalupe, Lavandería Festival y zonas aledañas.

Campamento, Olancho de 9:00 am a 4:00 pm

El Barro, El Carrizal, El Nance, aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, aldea Pedernales, Sanquín, Terreros Blancos, aldea El Tablón, aldea Villa Vieja, Amaranguíles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortés, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento, Concordia; Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpules No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm

BER-L206: Torre Condominios del Valle, col. Jardines del Valle IV y V etapa, residencial La Violeta, col. La Amistad, col. La Humildad, iglesia Coreana, cancha de béisbol, residencial Villas del Sol, Torremolinos, morgue judicial, escuela Saint Peter, universidad Jesús de Nazaret, campo de sóftbol Óscar Saybe, club Delfines Sanpedranos. BER-L248: Col. Tara, col. Colvisula, col. Los Zorzales, col. Los Álamos, res. Villas Matilda, res. El Barrial, col. Villas San Antonio, edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, Injupeemp, Altia, Altara, Unitec, Extractores Fuentes. BER-L282: Lacthosa, Quintas San Rafael, col. Jardines del Valle I, II y III, col. Hernández Morel.

Santa Rosa de 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de La Encarnación, Ocotepeque: casco urbano de La Encarnación; las aldeas: Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles y los caseríos cercanos. Municipio de San Fernando, Ocotepeque: casco urbano de San Fernando; las aldeas: El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay y los caseríos cercanos. Municipio de Santa Rita, Copán: casco urbano de Santa Rita. Municipio de Cabañas, Copán: casco urbano de Cabañas y las aldeas: Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanales, Pueblo Viejo, Río Negro y los caseríos cercanos.

Villanueva de 9:00 am a 3:00 pm

LPT L-250: Col. Sabillón Cruz, col. Fe y Esperanza, col. Los Zorzales, col. San Jorge, col. Morales I, II, III y IV, col. Palmira, col. Padilla, aldea Chotepe, col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández.

Trujillo, Colón, de 9:00 am a 4:00 pm