Monseñor Garachana pide fortalecer la seguridad en Honduras

CORTÉS, HONDURAS.- Consternada permanece la feligresía católica en Honduras luego del asesinato del sacerdote Enrique Vásquez Cálix en la zona norte de Honduras.

Ante la trágica noticia del hecho criminal, la Iglesia Católica se ha pronunciado para hacer un llamado a la paz y al fortalecimiento de la seguridad al gobierno de Xiomara Castro.

Monseñor Ángel Garachana, obispo en la ciudad de San Pedro Sula, condenó que una vez más la sangre empapa al territorio nacional en una ola de violencia que ha sido en los últimos años incontrolable.

“Esta vez me afecta de una manera más cercana por tratarse de un sacerdote de la Diócesis de San Pedro Sula a quien yo ordené y he acompañado. Me duelen todas las muertes, pero esta de una manera más sólida y entrañable” dijo el obispo a través de un video difundido en las redes sociales.

El líder católico, visiblemente afectado, confesó que no puede sacarse de la mente a la familia de Vásquez, quien está pasando por un dolor inimaginable ante la pérdida de su ser querido.

“No quito de mi pensamiento a la mamá, hermanos, hermanas y familiares del padre Quique. A ellos les expreso mi afecto y, ante Dios, ruego por ellos”, añadió.

VEA: Caen tres presuntos extorsionadores de la pandilla 18 en la capital

Garachana también se mostró agradecido por las muestras de apoyo y señaló que la Iglesia Católica permanece en oración.

“Pido a nuestras autoridades que la seguridad ciudadana sea una de las prioridades en su gobierno y hago un llamado a las familias, a las escuelas y colegios -incluso a la misma Iglesia- para que eduquemos a los niños, adolescentes y jóvenes en una cultura del respeto a la vida, en una cultura de la paz, para que el sueño de una Honduras mejor se haga realidad”, finalizó el obispo.