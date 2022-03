$!Apóstol ‘Chago’ Zúniga sufre accidente en Sabá, Colón

Es preciso recordar que a inicios de 2022 el pastor hondureño se hizo viral después de asegurar que Manuel Zelaya Rosales le regalaría un vehículo nuevo al acudir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro.

Para entonces manifestó que ‘Mel’ estaba dispuesto a obsequiarle una Prado, pero nada de esto se convirtió en realidad.

DE INTERÉS: Al menos 12 heridos deja aparatoso accidente en barrio Medina de San Pedro Sula

“La mala suerte es que el hombre se enfermó (Manuel Zelaya), tiene covid, así dicen las malas lenguas y la mía que no es dejada... Pues no, no hay problema”, expresó para entonces en un video de TikTok.

“Ya la tristeza se fue, yo soy consciente porque el hombre me llamó personal a mí y me dijo: ‘Santiago, va a ser hasta el otro mes respecto a la Prado, de aquí a dos semanas’, añadió.

LEA ADEMÁS: Caen tres presuntos extorsionadores de la pandilla 18 en la capital