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En menos de 24 horas ultiman a disparos a otra persona en el barrio Buenos Aires

El ataque fue cometido por dos hombre a bordo de una moto, quienes huyeron rápidamente dejando una estela de dolor

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 15:05
En menos de 24 horas ultiman a disparos a otra persona en el barrio Buenos Aires

Los restos mortales de Cristopher Diaz, de 18 años de edad, fue retirado la madrugada de este lunes, de Medicina Forense.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El sicariato utilizando como medio de transporte una motocicleta, ha resurgido nuevamente en el país, pero sobretodo en la capital de la República; ayer, dos sujetos le quitaron la vida a un jovencito y dejaron herido de gravedad a otro.

El hecho de extrema violencia ocurrió en el antañón barrio Buenos Aires, próximo al casco histórico de la ciudad. Eran a apróximadamente las 4:15 de la tarde, cuando dos pistoleros a bordo de una motocicleta -color negro, según la información que trascendió minutos después-, dispararon contra la humanidad de dos jovencitos, quienes también andaban en una moto.

Los sicarios alcanzaron a la motocicleta en la viajaban los dos muchachos, los obligaron a que se bajaran de ella, y los agarraron a disparos. Los agredidos cayeron fulminados en una acera, mientras los dos delincuentes huían del lugar.

A su casa llegan a quitarle la vida a un hombre en el barrio Buenos Aires en la capital

Producto de la cantidad de disparos que recibió, uno de ellos falleció casi en el acto, sobre la banqueta en la que sufrió el mortal ataque. entre tanto, en otro jovencito fue llevado en estado grave al Hospital Escuela (HE).

Fallecido

La víctima mortal respondía en vida al nombre de Cristopher Isaác Díaz Henríquez, de 18 años de edad, residente en el mismo sitio donde fue acribillado. El herido es un menor de edad, de 17 años; cuyo estado de salud es reservado.

Videos captados por las cámaras de seguridad de la zona y que fueron difundidos rápidamente mediante las redes sociales, mostraron como dos sujetos salían en veloz carrera del barrio Buenos Aires, en una motocicleta color negro, con distintivos o viñetas azules; pero sobre el caso la Policía Nacional (PN) no reportó detenidos, y tampoco el decomiso del vehículo de dos ruedas.

Asesinan a un hombre dentro de una vivienda en el barrio Buenos Aires de la capital

El cuerpo sin vida de Cristopher Isaác fue levantado del sitio dónde expiró en Buenos Aires, y luego trasladado a Medicina Forense, para ser autopsiado. Sus familiares los retiraron horas después, en medio de mucha tristeza por la irreparable pérdida.

En menos de 24 horas se registraron dos asesinatos en este barrio capitalino. El sábado recién pasado, a eso de las 9:15 de la noche, criminales vestidos con uniformes militares y policiales, se introdujeron en una casa para sacar por la fuerza a Luis Alberto Oliva Núñez (54), a quien le dieron muerte en la calle, frente a su familia.

Sólo 17 horas después, un hecho violento se suscitó en otra de sus calles, dejando a sus vecinos preocupados por los hechos de violencia ocurridos en su comunidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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