En menos de 24 horas ultiman a disparos a otra persona en el barrio Buenos Aires

Tegucigalpa, Honduras.- El sicariato utilizando como medio de transporte una motocicleta, ha resurgido nuevamente en el país, pero sobretodo en la capital de la República; ayer, dos sujetos le quitaron la vida a un jovencito y dejaron herido de gravedad a otro. El hecho de extrema violencia ocurrió en el antañón barrio Buenos Aires, próximo al casco histórico de la ciudad. Eran a apróximadamente las 4:15 de la tarde, cuando dos pistoleros a bordo de una motocicleta -color negro, según la información que trascendió minutos después-, dispararon contra la humanidad de dos jovencitos, quienes también andaban en una moto. Los sicarios alcanzaron a la motocicleta en la viajaban los dos muchachos, los obligaron a que se bajaran de ella, y los agarraron a disparos. Los agredidos cayeron fulminados en una acera, mientras los dos delincuentes huían del lugar.

Producto de la cantidad de disparos que recibió, uno de ellos falleció casi en el acto, sobre la banqueta en la que sufrió el mortal ataque. entre tanto, en otro jovencito fue llevado en estado grave al Hospital Escuela (HE).

Fallecido

La víctima mortal respondía en vida al nombre de Cristopher Isaác Díaz Henríquez, de 18 años de edad, residente en el mismo sitio donde fue acribillado. El herido es un menor de edad, de 17 años; cuyo estado de salud es reservado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Videos captados por las cámaras de seguridad de la zona y que fueron difundidos rápidamente mediante las redes sociales, mostraron como dos sujetos salían en veloz carrera del barrio Buenos Aires, en una motocicleta color negro, con distintivos o viñetas azules; pero sobre el caso la Policía Nacional (PN) no reportó detenidos, y tampoco el decomiso del vehículo de dos ruedas.