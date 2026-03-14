Matan a vendedor de leña en comunidad de Cedeñito, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre identificado como Antonio Pineda, de 58 años de edad, fue encontrado sin vida luego de ser atacado a machetazos en la comunidad de Brisas del Río, en el sector de Cedeñito, departamento de Choluteca, al sur de Honduras. El crimen ocurrió en una calle de tierra de la zona, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido tras el violento ataque. De acuerdo con los primeros reportes, Pineda fue hallado con múltiples heridas provocadas con machete, lo que le ocasionó la muerte de forma inmediata.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar al responsable del hecho ni establecer el móvil del crimen. Según información proporcionada por vecinos del sector, el ahora fallecido era una persona conocida en la comunidad y padecía de una discapacidad. Para subsistir, se dedicaba a recoger y vender leña en los alrededores de la zona. Testigos relataron que la víctima presentaba múltiples machetazos, especialmente en el rostro, el cual quedó prácticamente irreconocible debido a la brutalidad del ataque. Tras cometer el crimen, el agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que hasta ahora no ha sido identificado por las autoridades. El cuerpo de Pineda permaneció tendido en la calle de tierra mientras llegaban las autoridades correspondientes.