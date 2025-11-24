Maribel Espinoza lamenta tragedia vial: "Eran liberales y nacionales dando muestra de civismo"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada liberal Maribel Espinoza lamentó en las últimas horas la tragedia ocurrida el domingo, durante una caravana de cierre de campaña, que segó la vida de al menos nueve compatriotas y dejó heridos a decenas.

"Expreso mi profundo pesar y solidaridad a sus familiares, por la muerte de al menos 8 hermanos hondureños en Colinas, Santa Bárbara", inició diciendo en su post de X, la también exprecandidata.

La líder liberal se solidarizó con las familias que perdieron a uno o más miembros durante el fatal percance y destacó cómo, pese a ser de distintos partidos políticos, viajaban juntos en un ambiente de armonía, celebración y civismo a una semana de las elecciones generales. "Eran liberales y nacionalistas quienes dando muestra de civismo se unieron para salvar al municipio", expresó Espinoza.