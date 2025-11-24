Maribel Espinoza lamenta tragedia vial: "Eran liberales y nacionales dando muestra de civismo"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada liberal Maribel Espinoza lamentó en las últimas horas la tragedia ocurrida el domingo, durante una caravana de cierre de campaña, que segó la vida de al menos nueve compatriotas y dejó heridos a decenas.
"Expreso mi profundo pesar y solidaridad a sus familiares, por la muerte de al menos 8 hermanos hondureños en Colinas, Santa Bárbara", inició diciendo en su post de X, la también exprecandidata.
La líder liberal se solidarizó con las familias que perdieron a uno o más miembros durante el fatal percance y destacó cómo, pese a ser de distintos partidos políticos, viajaban juntos en un ambiente de armonía, celebración y civismo a una semana de las elecciones generales. "Eran liberales y nacionalistas quienes dando muestra de civismo se unieron para salvar al municipio", expresó Espinoza.
Regresaban a casa
La tragedia se registró cuando a bordo de un camión más de 60 personas retornaban a sus hogares tras formar parte del cierre de campaña de los candidatos de la localidad.
Fue en una curva, según se aprecia en un video que grababa la caravana y que captó el accidente, que el automotor se vio fuera de control en una curva volcando aparatosamente.
En el percance, decenas de personas salieron expulsadas del vehículo y otras quedaron debajo de las llantas, dejando una lamentable escena. Todas las víctimas eran originarias de la aldea Loma Larga, de San José de Colinas, Santa Bárbara.
Minutos antes de la tragedia fueron captados ondeando banderas tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional en un ambiente de festejo.