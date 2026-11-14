Localizan plantación de hoja de coca en Dulce Nombre de Culmí, en Olancho

Olancho, Honduras.- Una plantación que se extiende en siete manzanas de tierra, fue localizada en una zona de montaña, en el vasto departamento de Olancho.

Equipos tácticos del 16 Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), al tener información de la existencia del ilegal cultivo, descubrieron el sembradillo en el sector montañoso de la aldea Las Flores, municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

La extensa plantación de hoja de coca, tenía cultivados aproximadamente 38,500 arbustos, con una altura variable entre uno y tres metros.

Durante la operación, tambien aseguraron un campamento rudimentario, en el que pernoctaban las personas que ejercían vigilancia en cuidado de las plantas de hoja de coca.