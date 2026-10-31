Descubren otra plantación de hoja de coca en montaña de Iriona, en Colón

Colón, Honduras.- Como una prueba más de que Honduras ya no sólo es un país de tránsito de la cocaína que viene de Suramérica, efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, localizaron una nueva plantación de hoja de coca, en una zona montañosa de Colón.
El hallazgo del sembradillo de árboles de coca tuvo lugar en un sector conocido como Ojo de Agua, en la aldea El Carbón, perteneciente al municipio de Iriona, en Colón.
Ahí, efectivos militares asignados al 15 Batallón de Fuerzas Especiales, ubicaron y aseguraron el ilegal cultivo, que tiene una extensión aproximada de tres manzanas de tierra, con al menos 16,500 arbustos, con una altura variable de uno a dos metros.
El descubrimiento de la plantación de hoja de coca se produjo después de realizar un patrullaje de largo alcance, por un equipo táctico de las Fuerzas Especiales, en esa zona de montaña.
Precursores químicos
En la operación también encontraron una infraestructura artesanal, construida de madera, en la que habían precursores químicos utilizados para el procesamiento de la cocaína.
Las 16,500 plantas serán destruidas mediante la quema de estas, en coordinación con el Ministerio Público (MP), quien autorizará la erradicación como lo establece la ley.
En lo que va del año 2026, las FF AA han asegurado 64 plantaciones, con más de 975 mil arbustos de hoja de coca, en una extensión de 170 manzanas de tierra. Además, se han destruido 17 instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para procesar la droga.
Los aseguramientos se han registrado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, informaron desde la entidad castrense.