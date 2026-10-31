Descubren otra plantación de hoja de coca en montaña de Iriona, en Colón

Colón, Honduras.- Como una prueba más de que Honduras ya no sólo es un país de tránsito de la cocaína que viene de Suramérica, efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, localizaron una nueva plantación de hoja de coca, en una zona montañosa de Colón.

El hallazgo del sembradillo de árboles de coca tuvo lugar en un sector conocido como Ojo de Agua, en la aldea El Carbón, perteneciente al municipio de Iriona, en Colón.

Ahí, efectivos militares asignados al 15 Batallón de Fuerzas Especiales, ubicaron y aseguraron el ilegal cultivo, que tiene una extensión aproximada de tres manzanas de tierra, con al menos 16,500 arbustos, con una altura variable de uno a dos metros.