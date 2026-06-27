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Joven de 19 años muere en accidente de motocicleta en Arenales, Lepaera

Keylin Gómez, de 19 años, murió de forma instantánea tras sufrir un accidente en su motocicleta en la comunidad de Arenales, Lepaera, este sábado

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 18:03
Joven de 19 años muere en accidente de motocicleta en Arenales, Lepaera

Keylin Gómez, murió de manera instantánea tras un accidente en motocicleta en la comunidad de Arenales.

 Foto: Facebook Keylin Gómez

Lempira, Honduras.- Una joven de 19 años murió en un accidente de motocicleta registrado en las últimas horas de este sábado 27 de junio en la comunidad de Arenales, en el municipio de Lepaera, en el departamento de Lempira.

Según el reporte preliminar, la víctima que se conducía en una motocicleta fue identificada como Keylin Gómez, quien era residente en la misma localidad donde ocurrió la tragedia.

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Según el relato de testigos, la joven se conducía en el vehículo de dos ruedas cuando, por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades, sufrió un accidente que le provocó la muerte de manera instantánea.

El cuerpo de Gómez quedó tendido en plena calle, junto a la motocicleta, por lo que pobladores y agentes se apersonaron a la lamentable escena que posteriormente fue acordonada.

La muerte de Keylin consternó a los vecinos de la comunidad.

La muerte de Keylin consternó a los vecinos de la comunidad.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Preliminarmente se maneja que la joven pudo haber perdido la estabilidad de la motocicleta, sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas específicas del accidente vial.

La muerte de Keylin Gómez ha generado gran consternación, pues era una joven muy apreciada en la comunidad, según lo han dejado saber algunos de sus familiares y conocidos en redes sociales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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