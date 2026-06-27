Joven de 19 años muere en accidente de motocicleta en Arenales, Lepaera

Lempira, Honduras.- Una joven de 19 años murió en un accidente de motocicleta registrado en las últimas horas de este sábado 27 de junio en la comunidad de Arenales, en el municipio de Lepaera, en el departamento de Lempira. Según el reporte preliminar, la víctima que se conducía en una motocicleta fue identificada como Keylin Gómez, quien era residente en la misma localidad donde ocurrió la tragedia.

Según el relato de testigos, la joven se conducía en el vehículo de dos ruedas cuando, por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades, sufrió un accidente que le provocó la muerte de manera instantánea. El cuerpo de Gómez quedó tendido en plena calle, junto a la motocicleta, por lo que pobladores y agentes se apersonaron a la lamentable escena que posteriormente fue acordonada.