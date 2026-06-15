Seis muertos dejaron dos accidentes viales en Honduras

La tragedia más grave ocurrió la madrugada del sábado en el bulevar que comunica Puerto Cortés con San Pedro Sula , donde tres hombres fallecieron luego de que el vehículo en el que se transportaban perdiera el control y se estrellara contra un muro a un costado de la carretera.

San Pedro Sula, Honduras.- Al menos seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas en una serie de accidentes de tránsito el fin de semana.

Las víctimas fueron José Luis Torres, conductor del carro, y Samir Guevara Banegas y Juan Carlos Guevara, quienes viajaban como pasajeros. Según datos preliminares, el automóvil habría dado varias vueltas antes del fuerte impacto que les provocó la muerte de manera instantánea.

Por otra parte, un menor de edad identificado como Lian Orellana falleció en un accidente en la carretera CA-5, cerca de la recta de Yojoa. El niño viajaba junto a sus padres en una motocicleta cuando impactaron contra otro vehículo.

Los adultos sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital. Mientras tanto, en la aldea Arcilaca, Gracias, Lempira , una colisión entre dos motocicletas cobró la vida de Ricardo Arnaldo Aguilar, de 28 años, y Christopher Mejía Miranda, de 16 años.