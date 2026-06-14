La pistola falló dos veces: cámaras captaron atentado contra el abogado Marlon Rodríguez

En cámaras quedó captado el momento exacto en que atentaron contra el abogado Marlon Rodríguez, pero la pistola del agresor no disparó y le dio tiempo de huir
El abogado y notario originario de El Progreso, Yoro, Marlon Iván Rodríguez Escalón, sobrevivió a un atentado criminal registrado la noche del viernes 12 de junio de 2026.
La tarde de ese mismo viernes, el abogado descendió de su vehículo en El Progreso, Yoro, sin imaginar que alguien ya lo esperaba.
En el video que quedó registrado se muestra el momento en que el agresor sigue al abogado y, segundos después, este se percata de que lo siguen.
El video muestra que cuando el abogado voltea, observa al hombre con un arma apuntándole y, aunque presiona el gatillo, no dispara.
Al percatarse, el abogado caminó más rápido; el gatillero lo siguió hasta la entrada y, aunque intentó disparar por segunda vez, el arma no funcionó.
Al abogado le dio tiempo de correr ante la falla del agresor, y este, tras no cumplir su objetivo, salió caminando tranquilamente del lugar.
Las cámaras muestran a un hombre con gorra y camisa a cuadros; las autoridades ya iniciaron su búsqueda.
Rodríguez reaccionó de inmediato, corrió hacia su oficina, logró ingresar y ponerse a salvo mientras el atacante huía sin cumplir su objetivo.
El Colegio de Abogados de Honduras (CAH), condenó el atentado y exigió una investigación que permita identificar a los responsables y establecer quién ordenó el ataque.