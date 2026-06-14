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La pistola falló dos veces: cámaras captaron atentado contra el abogado Marlon Rodríguez

En cámaras quedó captado el momento exacto en que atentaron contra el abogado Marlon Rodríguez, pero la pistola del agresor no disparó y le dio tiempo de huir

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 17:28
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En cámaras quedó captado el momento exacto en que atentaron contra el abogado Marlon Rodríguez, pero la pistola del agresor no disparó y le dio tiempo de huir

 Foto: Cortesía -captura de pantalla
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El abogado y notario originario de El Progreso, Yoro, Marlon Iván Rodríguez Escalón, sobrevivió a un atentado criminal registrado la noche del viernes 12 de junio de 2026.

 Foto: Redes sociales
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La tarde de ese mismo viernes, el abogado descendió de su vehículo en El Progreso, Yoro, sin imaginar que alguien ya lo esperaba.

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En el video que quedó registrado se muestra el momento en que el agresor sigue al abogado y, segundos después, este se percata de que lo siguen.

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El video muestra que cuando el abogado voltea, observa al hombre con un arma apuntándole y, aunque presiona el gatillo, no dispara.

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Al percatarse, el abogado caminó más rápido; el gatillero lo siguió hasta la entrada y, aunque intentó disparar por segunda vez, el arma no funcionó.

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Al abogado le dio tiempo de correr ante la falla del agresor, y este, tras no cumplir su objetivo, salió caminando tranquilamente del lugar.

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Las cámaras muestran a un hombre con gorra y camisa a cuadros; las autoridades ya iniciaron su búsqueda.

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Rodríguez reaccionó de inmediato, corrió hacia su oficina, logró ingresar y ponerse a salvo mientras el atacante huía sin cumplir su objetivo.

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El Colegio de Abogados de Honduras (CAH), condenó el atentado y exigió una investigación que permita identificar a los responsables y establecer quién ordenó el ataque.

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