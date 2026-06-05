Motociclista muere tras impactar contra un busito en barrio Bella Vista de la capital

La víctima fue identificada como Cristian Josué Rivera Salinas, de 25 años, quien, según información preliminar, había salido de su vivienda para comprar desayuno antes de dirigirse a su trabajo.

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este viernes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la calle principal del barrio Bella Vista , en Comayagüela.

De acuerdo con los reportes, el joven se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un bus y posteriormente salió proyectado hasta chocar contra una pared, falleciendo de manera inmediata sobre el pavimento debido a la gravedad del fuerte golpe.

Familiares y vecinos llegaron consternados a la escena tras conocer la noticia. Según relataron, el joven residía a pocas cuadras del lugar donde ocurrió la tragedia y no portaba casco al momento del accidente.

Víctor Rivera, padre de la víctima y guardia de seguridad de un centro hospitalario, relató entre lágrimas que recibió una llamada mientras estaba de turno informándole que su hijo había sufrido un accidente.

“Me fueron a avisar al trabajo, yo nunca esperaba esto, yo pensé que solo era un golpe. Mi hijo andaba comprando una sopa”, expresó acongojado.

El padre también detalló que Cristian Josué había cumplido 25 años recientemente y que llevaba pocos días viviendo en la capital, luego de quedarse sin empleo.

El hecho provocó conmoción entre los habitantes del barrio Bella Vista, quienes lamentaron el fallecimiento del joven motociclista.

Al lugar llegaron agentes policiales y equipos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.