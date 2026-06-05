Accidente en Villanueva, Cortés, deja dos motociclistas muertos tras impactar contra cisterna

Villanueva, Cortés.- Dos hombres perdieron la vida la madrugada de este viernes en un trágico accidente de tránsito registrado sobre la carretera CA-5, a la altura del puente a desnivel frente a la estación de servicio Texaco de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando impactaron contra la parte trasera de una rastra tipo cisterna que circulaba en el carril que conduce de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa.

El fatal accidente ocurrió exactamente en el sector del barrio Manuel Bonilla, salida hacia Pimienta, donde ambos motociclistas fallecieron de manera inmediata debido a la gravedad del impacto.