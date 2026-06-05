Accidente en Villanueva, Cortés, deja dos motociclistas muertos tras impactar contra cisterna

Villanueva, Cortés.- Dos hombres perdieron la vida la madrugada de este viernes en un trágico accidente de tránsito registrado sobre la carretera CA-5, a la altura del puente a desnivel frente a la estación de servicio Texaco de Villanueva, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando impactaron contra la parte trasera de una rastra tipo cisterna que circulaba en el carril que conduce de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa.
El fatal accidente ocurrió exactamente en el sector del barrio Manuel Bonilla, salida hacia Pimienta, donde ambos motociclistas fallecieron de manera inmediata debido a la gravedad del impacto.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad oficial de las víctimas, aunque de manera preliminar se maneja que podrían ser empleados de una empresa local.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, personal de Tránsito y equipos de Medicina Forense y del Ministerio Público para realizar el levantamiento de los cuerpo y acordonar la zona mientras se desarrollaban las diligencias investigativas.
El percance vial provocó congestión vehicular durante varias horas en la CA-5, mientras las autoridades regulaban el paso en la zona.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias en que ocurrió el accidente para determinar responsabilidades en este lamentable hecho.