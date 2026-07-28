Joseph David Vuelto cumple cinco días desaparecido; autoridades no pierden la esperanza

Atlántida, Honduras.- Ya pasaron cinco días y el adolescente de 16 años, Joseph David Vuelto, sigue sin ser encontrado, después del naufragio de una embarcación registrado el pasado viernes 24 de julio en el departamento de Atlántida.

Desde su desaparición, personal del Primer Batallón de Infantería de Marina mantiene la búsqueda entre Cayos Cochinos y Corozal, Atlántida, sumado a la inspección de equipos terrestres en playas, manglares y zonas de difícil acceso entre las comunidades de Zambo Creek, Corozal y La Unión.

Las autoridades reiteraron que los operativos no serán suspendidos mientras existan posibilidades de localizar al menor, por lo que embarcaciones militares recorren el área de forma permanente.