Joseph David Vuelto cumple cinco días desaparecido; autoridades no pierden la esperanza

Atlántida, Honduras.- Ya pasaron cinco días y el adolescente de 16 años, Joseph David Vuelto, sigue sin ser encontrado, después del naufragio de una embarcación registrado el pasado viernes 24 de julio en el departamento de Atlántida.
Desde su desaparición, personal del Primer Batallón de Infantería de Marina mantiene la búsqueda entre Cayos Cochinos y Corozal, Atlántida, sumado a la inspección de equipos terrestres en playas, manglares y zonas de difícil acceso entre las comunidades de Zambo Creek, Corozal y La Unión.
Las autoridades reiteraron que los operativos no serán suspendidos mientras existan posibilidades de localizar al menor, por lo que embarcaciones militares recorren el área de forma permanente.
Sucesión de hechos que ocasionaron el naufragio
Según el testimonio de don Tomás Batiz, Lester Batiz (su hijo) y Joseph David Vuelto salieron desde su comunidad con rumbo a Los Cayos para realizar labores de pesca.
Cerca de la 1:00 p. m., emprendieron el viaje y alrededor de las 3:00 o 3:30 de la tarde, lanzaron los trasmallos (un tipo de red de pesca tradicional) antes de regresar al lugar donde permanecerían.
Unas horas más tarde, a las 6:00 p.m., regresaron para revisar los trasmallos, pero en ese momento fueron sorprendidos por una fuerte tormenta que ocasionó el naufragio de la embarcación.
Tras el accidente, Lester y Joseph permanecieron aferrados a las boyas aproximadamente por 20 horas, hasta que equipos de emergencia los localizaron y rescataron con vida.
Al parecer, Joseph se sintió en condiciones de nadar hasta Los Cayos en busca de ayuda; sin embargo, parece que el adolescente de 16 años nunca llegó a su destino.