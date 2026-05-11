Incendio en el Parque Nacional Celaque sigue activo y moviliza cerca de mil personas

Lempira, Honduras.- El incendio forestal que se mantiene activo desde el pasado jueves 7 de mayo continúa consumiendo grandes extensiones dentro del Parque Nacional Montaña de Celaque, una de las principales áreas protegidas del occidente del país. El siniestro ha generado preocupación por el impacto que está provocando en este ecosistema, considerado uno de los pulmones naturales más importantes de Honduras. Las labores para intentar controlar las llamas se han intensificado con el paso de los días debido a la magnitud del fuego y a las complicadas condiciones del terreno.

El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que alrededor de mil personas han sido desplegadas en las tareas de combate del incendio. Según explicó, el operativo se ha vuelto uno de los más complejos del año por la dificultad de acceso a varias zonas del parque y la propagación del fuego en áreas de vegetación densa. Ramírez detalló que las acciones de control han requerido un despliegue continuo de personal, lo que ha implicado jornadas prolongadas de trabajo desde que inició la emergencia. En ese sentido, señaló que el costo operativo también ha sido elevado, debido a la cantidad de recursos humanos y logísticos utilizados en apenas cuatro días de labores ininterrumpidas.