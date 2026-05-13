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Para identificar a víctimas de El Cimarrón, quienes creen ser sus familiares se harán pruebas de ADN

Preliminarmente se trataría de dos hombres y una mujer, pero hasta que no se practiquen los exámenes de ADN, no se sabrá con certeza

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 17:31
Para identificar a víctimas de El Cimarrón, quienes creen ser sus familiares se harán pruebas de ADN

Los cuerpos fueron levantados la mañana del martes, por personal de Medicina Forense, con el acompañamiento de la Policía Nacional (PN).

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Desde la noche del martes, al menos dos núcleos familiares se abocaron a la morgue del Ministerio Público (MP), tras enterarse del macabro hallazgo de tres personas que fueron asesinadas y luego calcinadas, en la zona de El Cimarrón, en la periferia de la capital.

Su inquietud se debe a que tienen parientes desaparecidos desde hace varios días, y que al no tener la certeza de las identidades de esas tres personas, debido al grado de calcinamiento en el que fueron encontradas, sus dudas crecieron, al creer que podría tratarse de sus deudos.

Los análisis primarios practicados en la Dirección General de Medicina Forense, detallan que se trata de dos hombres y una mujer; esta última, a deducir por la silueta de su cuerpo, su cabello, y un arete en forma de triangulo que tenía en su oreja izquierda.

Se presume que los dos cuerpos hallados dentro de un congelador, al que también le prendieron fuego, son de dos hombres; pero todo ello será posible confirmar al practicarle los exámenes de ADN, con las muestras de sangre de sus familiares.

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Posibles parientes

Las personas que llegaron a esa oficina médico legal, manifestaron que, si se tratase de sus parientes; que los dos jovencitos no tienen ningún vínculo familiar entre sí, pero que si se conocían.

Pero los detalles sobre sus nombres no fueron revelados, ya que están siendo manejados, en esta instancia, por Medicina Forense. A estos familiares ya se les hizo la extracción de muestras de sangre para cotejar con los restos de los fallecidos, y comprobar o no si son su parientes.

Sobre el cuerpo que podría tratarse de una mujer, hasta hoy no había llegado ningún familiar a preguntar por ella. EL HERALDO tuvo conocimiento del desaparecimiento de Axel Oved Cerrato Pineda, un hombre transexual que desapareció desde el pasado domingo 10 de mayo del presente año, de la Colonia Monterrey, dónde residía.

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Es conocido con el seudónimo de "Tatiana", trabaja en una empresa de call center y es enfermero de profesión. Sin embargo, todavía su familia no se ha presentado en Medicina Forense, para iniciar el trámite de investigación científica vía ADN.

Alerta de incendio

Los tres cuerpos calcinados fueron encontrados por elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes fueron alertados de que en la zona de El Cimarrón se estaba desarrollando un incendio forestal.

Los bomberos destacados en la estación de la colonia San José de la Vega se desplazaron al lugar indicado, pero al llegar observaron de que no se trataba de un incendio forestal en plenitud, si no, que un freezer o congelador estaba en llamas. Estos apagaron el fuego, pero al extinguirlo notaron que dentro del aparato ya quemado estaban dos cuerpos bastante reducidos.

Además, a unos treinta metros de donde estaba la primera escena de fuego, habían llamas al pie de un árbol de pino, dónde estaba el tercer cadáver; que posiblemente sea de una mujer.

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Los cuerpos permanecen en la morgue del Ministerio Público, pero sobre sus identidades, los móviles de este múltiple crimen que ocurrió minutos antes de las 7:00 de la mañana del martes, se desconocen; así como los victimarios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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