Hondureña muere tras sufrir caída en la colonia Valle de Sula, SPS

San Pedro Sula, Cortés.- Una mujer murió tras caer por unas gradas en la colonia Valle de Sula, departamento de Cortés, presuntamente cuando se dirigía a consumir bebidas alcohólicas. La víctima estaba próxima a cumplir sus 44 años cuando sufrió la tragedia.

El cuerpo de la mujer quedó cerca de unas gradas en la 33 calle y fue identificaba como Vilma Meléndez; mientras agentes de la Policía Nacional resguardan la escena en espera del levantamiento cadavérico.

Según reveló su esposo al canal HCH, Vilma Meléndez anoche preparó la cena para su familia y, posteriormente, salió de la vivienda a ingerir bebidas alcohólicas antes de que ocurriera el fatal incidente.