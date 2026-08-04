Hondureña muere tras sufrir caída en la colonia Valle de Sula, SPS

San Pedro Sula, Cortés.- Una mujer murió tras caer por unas gradas en la colonia Valle de Sula, departamento de Cortés, presuntamente cuando se dirigía a consumir bebidas alcohólicas. La víctima estaba próxima a cumplir sus 44 años cuando sufrió la tragedia.
El cuerpo de la mujer quedó cerca de unas gradas en la 33 calle y fue identificaba como Vilma Meléndez; mientras agentes de la Policía Nacional resguardan la escena en espera del levantamiento cadavérico.
Según reveló su esposo al canal HCH, Vilma Meléndez anoche preparó la cena para su familia y, posteriormente, salió de la vivienda a ingerir bebidas alcohólicas antes de que ocurriera el fatal incidente.
"Ella hizo cena ayer y después dijo que iba a bajar a beber. Ya no volvió a llegar a la casa", manifestó el esposo de la víctima.
Al parecer Vilma descendía por unas gradas cuando presuntamente perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra una estructura de concreto.
El ahora viudo de un matrimonio de 26 años y padre de una hija (22), también relató que durante varios años intentaron ayudarla a superar su problema con el consumo de alcohol, incluso asistiendo a la iglesia y buscando alternativas para que abandonara la bebida; sin embargo, nunca lo lograron.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen otros elementos relacionados con el caso y será el dictamen de Medicina Forense quien determine la causa exacta de la muerte y permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.