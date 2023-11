Hombre que murió al caer en caja de aguas negras imploró por trabajo

Se conoció que ese era el primer día en el que Selvin trabajaba en drenar la caja de aguas negras y por la falta de pericia se resbaló y fue absorbido por el tragante.

”Él no vive acá, era el primer día de labores y yo no lo conocía a él. Me dijo: ‘Yo le voy a echar la mano, porque no tengo ni qué comer’. Dijo que hace una semana vino de La Ceiba y vive con los cuñados”, relató el hombre que lo contrató para dicha labor.

Los vecinos del sector relataron que ya habían acudido a las autoridades pertinentes para que limpiaran la zona, pero no fueron escuchados, por lo que se vieron en la necesidad de contratar a una tercera persona para solventar el problema, sin imaginar el trágico final.