Hallan muerto a hombre de 43 años en Gracias, Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 43 años fue encontrado muerto este domingo -7 de diciembre- en el barrio Brisas del Río, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.
El hallazgo fue reportado por personas que realizaban trabajos dentro del plantel donde ocurrió el hecho y que, al percatarse del cuerpo, alertaron a las autoridades.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar el levantamiento del cuerpo y recopilar información preliminar.
Aún no se han determinado las causas de la muerte, sin embargo, las autoridades mantienen abierta una investigación.
Los informes preliminares no descartan que el hecho pudiera tratarse de un accidente, ya que el cuerpo fue encontrado en una zona donde hay un gran abismo.
El fallecido presentaba varias heridas, aunque no se ha confirmado si fueron producto de una caída o de otra circunstancia.
Durante la inspección, se encontró una identificación a nombre de Héctor Emilio Flores, quien sería la víctima.
Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la causa exacta del fallecimiento.