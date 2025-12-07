  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan muerto a hombre de 43 años en Gracias, Lempira

Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, luego de encontrar el cuerpo en una zona con un abismo y con varias heridas visibles

  • 07 de diciembre de 2025 a las 18:56
Hallan muerto a hombre de 43 años en Gracias, Lempira

El hallazgo fue reportado por personas que realizaban trabajos dentro del plantel donde ocurrió el hecho y que, al percatarse del cuerpo, alertaron a las autoridades.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 43 años fue encontrado muerto este domingo -7 de diciembre- en el barrio Brisas del Río, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.

El hallazgo fue reportado por personas que realizaban trabajos dentro del plantel donde ocurrió el hecho y que, al percatarse del cuerpo, alertaron a las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar el levantamiento del cuerpo y recopilar información preliminar.

Con un rótulo "por ladrón" y signos de tortura encuentran cuerpo en la capital

Aún no se han determinado las causas de la muerte, sin embargo, las autoridades mantienen abierta una investigación.

Los informes preliminares no descartan que el hecho pudiera tratarse de un accidente, ya que el cuerpo fue encontrado en una zona donde hay un gran abismo.

El fallecido presentaba varias heridas, aunque no se ha confirmado si fueron producto de una caída o de otra circunstancia.

Hallan cuerpo sin vida y en estado de descomposición dentro de congelador en La Ceiba

Durante la inspección, se encontró una identificación a nombre de Héctor Emilio Flores, quien sería la víctima.

Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la causa exacta del fallecimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias