Hallan muerto a hombre de 43 años en Gracias, Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 43 años fue encontrado muerto este domingo -7 de diciembre- en el barrio Brisas del Río, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.

El hallazgo fue reportado por personas que realizaban trabajos dentro del plantel donde ocurrió el hecho y que, al percatarse del cuerpo, alertaron a las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar el levantamiento del cuerpo y recopilar información preliminar.