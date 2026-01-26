  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan feto de siete meses abandonado en una vivienda de Choloma

El cuerpo fue encontrado dentro de bolsas plásticas en el patio de una casa de la residencial Cerro Verde; autoridades investigan para identificar a la madre

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 17:28
Hallan feto de siete meses abandonado en una vivienda de Choloma

El hallazgo se registró en el patio de una de las viviendas de la residencial.

 Foto: Captura de pantalla

Cortés, Honduras.– Un feto de aproximadamente siete meses de gestación fue encontrado abandonado en una vivienda de la residencial Cerro Verde, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El hallazgo se registró en el patio de una de las viviendas de la residencial; hasta el momento se desconoce la identidad de la madre que habría abandonado el cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policiales, las viviendas en la zona se encuentran muy cercanas entre sí, por lo que no se descarta que cualquier persona haya arrojado el feto en el lugar donde fue encontrado.

Bebé abandonado en una bolsa negra en Lepaterique: ¿Qué se sabe de su estado de salud?

Uno de los vecinos se percató de la presencia del cuerpo y alertó de inmediato a los agentes policiales. Según el reporte, el feto se encontraba dentro de bolsas plásticas para basura.

Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, quienes acordonaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo para dar inicio a los procedimientos legales establecidos.

Posteriormente, el feto fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense, donde se le practicarán los análisis correspondientes para determinar las causas exactas del fallecimiento y establecer el tiempo que llevaba abandonado.

A prisión padres de bebé abandonado: “Lo eché en una bolsa”

Las autoridades informaron que las investigaciones ya están en marcha para esclarecer lo ocurrido e identificar a la madre o a los responsables del hecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias