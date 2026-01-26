Hallan feto de siete meses abandonado en una vivienda de Choloma

Cortés, Honduras.– Un feto de aproximadamente siete meses de gestación fue encontrado abandonado en una vivienda de la residencial Cerro Verde, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
El hallazgo se registró en el patio de una de las viviendas de la residencial; hasta el momento se desconoce la identidad de la madre que habría abandonado el cuerpo.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policiales, las viviendas en la zona se encuentran muy cercanas entre sí, por lo que no se descarta que cualquier persona haya arrojado el feto en el lugar donde fue encontrado.
Uno de los vecinos se percató de la presencia del cuerpo y alertó de inmediato a los agentes policiales. Según el reporte, el feto se encontraba dentro de bolsas plásticas para basura.
Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, quienes acordonaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo para dar inicio a los procedimientos legales establecidos.
Posteriormente, el feto fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense, donde se le practicarán los análisis correspondientes para determinar las causas exactas del fallecimiento y establecer el tiempo que llevaba abandonado.
Las autoridades informaron que las investigaciones ya están en marcha para esclarecer lo ocurrido e identificar a la madre o a los responsables del hecho.