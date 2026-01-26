Hallan feto de siete meses abandonado en una vivienda de Choloma

Cortés, Honduras.– Un feto de aproximadamente siete meses de gestación fue encontrado abandonado en una vivienda de la residencial Cerro Verde, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El hallazgo se registró en el patio de una de las viviendas de la residencial; hasta el momento se desconoce la identidad de la madre que habría abandonado el cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policiales, las viviendas en la zona se encuentran muy cercanas entre sí, por lo que no se descarta que cualquier persona haya arrojado el feto en el lugar donde fue encontrado.