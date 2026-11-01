Un guardia muerto y otro herido dejó como saldo un ataque con machetes en Hábitat

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad muerto y otro herido de gravedad, fue el trágico resultado de un ataque protagonizado por varios hombres, contra los dos vigilantes de una propiedad privada.
El suceso de extrema violencia tuvo lugar en la colonia Hábitat -un reducto poblacional creado después del huracán Mitch, en 1998-, ubicado en el valle de Amarateca, al norte de la capital.
Con severas heridas provocadas con machetes, los dos hombres de la tercera edad fueron traídos hasta el Hospital Escuela (HE), para que pudieran ser atendidos; al llegar a ese centro médico estatal, uno de ellos ya había fallecido.
Se trata de don Joaquín Isidro Maradiaga Uclés, de 64 años de edad, residente en la misma zona de Amarateca. El sexagenario no resistió a las graves lesiones y expiró en el camino hacia el hospital. Entre tanto, el otro celador está recibiendo atención médica, ya fuera de peligro.
Tres victimarios
Información en poder la Policía Nacional (PN) detalla que la mortal agresión fue provocada por tres sujetos, quienes ingresaron con machete en mano a la vivienda que don Joaquín y la otra persona cuidaban.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) deberá de indagar de quiénes se trata los asesinos, y si la intención era quitarles la vida o perpetrar un asalto en el inmueble.
Los restos mortales de don Joaquín Maradiaga fueron retirados de la morgue del Ministerio Público (MP), la madrugada del domingo, luego de que le practicaran la autopsia médico legal.