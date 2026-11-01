Un guardia muerto y otro herido dejó como saldo un ataque con machetes en Hábitat

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad muerto y otro herido de gravedad, fue el trágico resultado de un ataque protagonizado por varios hombres, contra los dos vigilantes de una propiedad privada.

El suceso de extrema violencia tuvo lugar en la colonia Hábitat -un reducto poblacional creado después del huracán Mitch, en 1998-, ubicado en el valle de Amarateca, al norte de la capital.

Con severas heridas provocadas con machetes, los dos hombres de la tercera edad fueron traídos hasta el Hospital Escuela (HE), para que pudieran ser atendidos; al llegar a ese centro médico estatal, uno de ellos ya había fallecido.