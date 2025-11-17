Fijan audiencia preliminar en contra de “El Tatuado”, presunto asesino de Claudia Aceituno

Pese a que no le dio mucha importancia, al siguiente día, se percató de que su hermana no estaba en la vivienda y en ningún otro lugar conocido.<br /><br />La familia de la fémina, quien era madre de tres niñas, comenzó a buscarla desesperadamente en hospitales, estaciones policiales y en la morgue, pero no la encontraban. Fue hasta ese 9 de noviembre cuando el hermano de la mujer decidió entrar a la casa, romper un candado que dirigía hacia un cuarto y ahí encontró la escena dantesca. Vecinos informaron que días antes del hallazgo del cadáver, el sospechoso realizaba compras de material de limpieza como detergente, cloro y también cal, para ocultar el olor del cuerpo en descomposición.Mientras se ejecuta la audiencia preliminar, el presunto asesino, quien fue capturado el mismo día del hallazgo, guardará prisión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, ubicado en Francisco Morazán.