Fijan audiencia preliminar en contra de “El Tatuado”, presunto asesino de Claudia Aceituno

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia preliminar en contra de Ramón Bladimir Fúnez Sosa, más conocido como “Iker Sosa” o "El Tatuado", quedó fijada para el 8 de diciembre del presente año (2025) El hombre enfrenta un auto de formal procesamiento con prisión preventiva por el supuesto femicidio agravado de su pareja, Claudia Inés Aceituno Cáceres. El hallazgo del cuerpo ocurrió el 9 de noviembre en la Aldea Suyapa, ubicada en Tegucigalpa, luego de que la víctima permaneciera desaparecida por casi tres meses.

Cabe recordar que este caso generó terror entre la población, ya que el cadáver fue encontrado enterrado y en avanzado estado de descomposición en una habitación de su propia vivienda. Una exhumación realizada el pasado 10 de noviembre determinó que la mujer murió a causa de heridas con arma blanca y que se trató de una muerte homicida. Las investigaciones preliminares de las autoridades policiales, establecen que el 15 de agosto el hermano de la víctima escuchó una fuerte discusión entre la pareja en horas de la noche.