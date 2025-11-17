  1. Inicio
Fijan audiencia preliminar en contra de “El Tatuado”, presunto asesino de Claudia Aceituno

El Ministerio Público (MP) dictó prisión preventiva en contra de Iker Sosa o más conocido como “El Tatuado”, acusado de quitarle la vida a su pareja Claudia Aceituno

  • 17 de noviembre de 2025 a las 16:09
Este caso generó terror entre la población, ya que el cadáver fue encontrado enterrado y en avanzado estado de descomposición.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia preliminar en contra de Ramón Bladimir Fúnez Sosa, más conocido como “Iker Sosa” o "El Tatuado", quedó fijada para el 8 de diciembre del presente año (2025)

El hombre enfrenta un auto de formal procesamiento con prisión preventiva por el supuesto femicidio agravado de su pareja, Claudia Inés Aceituno Cáceres.

El hallazgo del cuerpo ocurrió el 9 de noviembre en la Aldea Suyapa, ubicada en Tegucigalpa, luego de que la víctima permaneciera desaparecida por casi tres meses.

Envían a Támara "El Tatuado", acusado de matar y enterrar a su pareja

Cabe recordar que este caso generó terror entre la población, ya que el cadáver fue encontrado enterrado y en avanzado estado de descomposición en una habitación de su propia vivienda.

Una exhumación realizada el pasado 10 de noviembre determinó que la mujer murió a causa de heridas con arma blanca y que se trató de una muerte homicida.

Las investigaciones preliminares de las autoridades policiales, establecen que el 15 de agosto el hermano de la víctima escuchó una fuerte discusión entre la pareja en horas de la noche.

A Támara envían a hombre acusado de violar y matar a niño en El Tablón

Pese a que no le dio mucha importancia, al siguiente día, se percató de que su hermana no estaba en la vivienda y en ningún otro lugar conocido.

La familia de la fémina, quien era madre de tres niñas, comenzó a buscarla desesperadamente en hospitales, estaciones policiales y en la morgue, pero no la encontraban. Fue hasta ese 9 de noviembre cuando el hermano de la mujer decidió entrar a la casa, romper un candado que dirigía hacia un cuarto y ahí encontró la escena dantesca.

Vecinos informaron que días antes del hallazgo del cadáver, el sospechoso realizaba compras de material de limpieza como detergente, cloro y también cal, para ocultar el olor del cuerpo en descomposición.

Mientras se ejecuta la audiencia preliminar, el presunto asesino, quien fue capturado el mismo día del hallazgo, guardará prisión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, ubicado en Francisco Morazán.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

