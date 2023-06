“Queremos que nos digan la verdad, están como si no pasó nada”, familiares de privadas de libertad en PNFAS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Visiblemente cansadas luego de pasar la noche acostadas en en suelo, Teodocia Zuniga y Ana Videa, se resisten a abandonar las inmediaciones de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) hasta obtener noticias de sus familiares.

Las mujeres que hasta el martes no se conocían, hoy comparten la angustia de no saber si sus familiares presas están entre las mortales víctimas de la matanza e incendio que acabó con la vida de 46 mujeres.

Zuniga, busca respuestas sobre la situación de su hermana, María, recluida en PNFAS desde hace ocho años “aquí estamos a pura agua, es mi hermana, no tiene más a nadie y no me iré hasta saber de ella”.