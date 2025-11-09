Fallece un hombre que cayó en un socavón mientras conducía su motocicleta en Danlí

Danlí, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo luego de caer con su motocicleta dentro de un enorme socavón ubicado en la colonia Villa Paraíso, del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente ocurrió en una zona donde se realizaban trabajos de mantenimiento de una alcantarilla.
Sin embargo, la escena no tenía señales de advertencia que alertaran a los conductores sobre el peligro.
Según se conoció, la calle ya había registrado un hundimiento semanas atrás, por lo que la municipalidad había iniciado obras de reparación para evitar incidentes. Irónicamente, las mismas labores terminaron provocando la tragedia.
El motociclista no se percató del enorme agujero y cayó dentro de él junto con su motocicleta, una Honda color rojo y blanco. El fuerte impacto le provocó la muerte instantánea.
“Es una persona del sexo masculino, de piel clara. Creo que jugaba fútbol en la liga de veteranos y conducía una motocicleta Honda rojo con blanco”, informó un miembro del Cuerpo de Bomberos que participó en el rescate.
Las autoridades indicaron que la víctima no portaba documentos de identificación, por lo que aún se desconoce su nombre, edad y domicilio.
El cuerpo fue recuperado por personal del Cuerpo de Bomberos. Según se informó, será trasladado al Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público (MP), en espera de que sus familiares acudan a la Fiscalía de Danlí para reclamarlo.