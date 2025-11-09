Fallece un hombre que cayó en un socavón mientras conducía su motocicleta en Danlí

Danlí, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo luego de caer con su motocicleta dentro de un enorme socavón ubicado en la colonia Villa Paraíso, del municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente ocurrió en una zona donde se realizaban trabajos de mantenimiento de una alcantarilla.

Sin embargo, la escena no tenía señales de advertencia que alertaran a los conductores sobre el peligro.