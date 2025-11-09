  1. Inicio
  2. · Sucesos

Estaba jugando frente a su vivienda: niño de 2 años muere atropellado en Tegucigalpa

Un pequeño de apenas dos años perdió la vida luego de que un conductor diera marcha atrás sin percatarse de que el menor jugaba detrás del vehículo, frente a su vivienda

  • 09 de noviembre de 2025 a las 08:42
Estaba jugando frente a su vivienda: niño de 2 años muere atropellado en Tegucigalpa

Tras el incidente, el menor fue trasladado al Hospital Escuela, pero llegó sin signos vitales.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de tan solo dos años perdió la vida en la colonia San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, luego de ser atropellado.

De acuerdo con testigos, el pequeño se encontraba jugando frente a su vivienda cuando el conductor, al dar marcha atrás, no se percató de su presencia y lo arrolló.

"Le pido al presidente de El Salvador que lo meta preso": madre de niño atropellado por rastra en San Pedro Sula

Tras el incidente, el menor fue trasladado al Hospital Escuela, pero al llegar al centro asistencial ya no presentaba signos vitales, según confirmaron las autoridades médicas.

Vecinos relataron que la madre del niño se encontraba trabajando al momento del trágico suceso, por lo que el menor estaba bajo el cuidado de familiares.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.

Muere niño de 11 años atropellado en SPS por un camión del gobierno de El Salvador

Una tía del menor, identificada como Mariell Midence, escribió en redes sociales al conocerse el suceso y pidió a las personas no juzgar sin conocer los hechos.

"Antes de que todos opinen, él era mi sobrino. No critiquen una historia sin saber, respeten el dolor y dejen de culpar a los padres de familia sin conocer la historia", solicitó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias