Estaba jugando frente a su vivienda: niño de 2 años muere atropellado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de tan solo dos años perdió la vida en la colonia San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, luego de ser atropellado.
De acuerdo con testigos, el pequeño se encontraba jugando frente a su vivienda cuando el conductor, al dar marcha atrás, no se percató de su presencia y lo arrolló.
Tras el incidente, el menor fue trasladado al Hospital Escuela, pero al llegar al centro asistencial ya no presentaba signos vitales, según confirmaron las autoridades médicas.
Vecinos relataron que la madre del niño se encontraba trabajando al momento del trágico suceso, por lo que el menor estaba bajo el cuidado de familiares.
Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.
Una tía del menor, identificada como Mariell Midence, escribió en redes sociales al conocerse el suceso y pidió a las personas no juzgar sin conocer los hechos.
"Antes de que todos opinen, él era mi sobrino. No critiquen una historia sin saber, respeten el dolor y dejen de culpar a los padres de familia sin conocer la historia", solicitó.