Estaba jugando frente a su vivienda: niño de 2 años muere atropellado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de tan solo dos años perdió la vida en la colonia San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, luego de ser atropellado. De acuerdo con testigos, el pequeño se encontraba jugando frente a su vivienda cuando el conductor, al dar marcha atrás, no se percató de su presencia y lo arrolló.

Tras el incidente, el menor fue trasladado al Hospital Escuela, pero al llegar al centro asistencial ya no presentaba signos vitales, según confirmaron las autoridades médicas. Vecinos relataron que la madre del niño se encontraba trabajando al momento del trágico suceso, por lo que el menor estaba bajo el cuidado de familiares. Las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad del conductor involucrado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.