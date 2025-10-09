Padre del niño que murió atropellado por moto: "Pido que hagan justicia"

Según relató el acongojado hombre, esa mañana había salido a visitar la casa de su madre junto a su familia. Sin embargo, como eran cinco personas, decidió hacer dos viajes en su motocicleta: en el primero llevaba a sus hijas, por lo que su esposa le dijo que se iría caminando para avanzar.

Jutiapa, Atlántida.- Quebrado en llanto y sobre el féretro de su hijo, Elías David Mejía, de seis meses, quien perdió la vida tras ser atropellado junto a su madre por una motocicleta, don Lino Joaquín Mejía narró cómo acontecieron los hechos en la comunidad de El Cacao.

No obstante, cuando iba pasando por una llantera, recibió una llamada de su hermana, quien le informó que había ocurrido un accidente en el que habían atropellado a su esposa, Wendy López. De inmediato se regresó y la encontró tirada en el suelo.

Como pudo, los trasladó al hospital; sin embargo, le informaron que su hijo tenía muerte cerebral. “Ya no tenía signos vitales, me dijo el doctor”, contó el hombre frente al ataúd donde reposaban los restos de su pequeño.

“Me dijeron que ella iba caminando por la orilla de la calle y el motociclista la atropelló al intentar esquivar un túmulo. Solo pido a las autoridades que hagan justicia, porque es la vida de un niño la que se perdió”, expresó entre lágrimas el progenitor del menor.

Acongojado, manifestó que su esposa permanecía interna en el hospital Mario Rivas y que sería sometida a una cirugía debido a los golpes que sufrió.

En medio del dolor por la muerte de su bebé, Lino Joaquín Mejía apeló a la solidaridad de los hondureños y pidió ayuda para costear los gastos médicos de la operación de su esposa, quien aún no sabe que su hijo murió.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 9650-3010 o hacer un depósito en la cuenta del Banco Atlántida número 00002020616653, a nombre de Sonia María Lozano Ortiz.