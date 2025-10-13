Muere niño de 11 años atropellado en SPS por un camión del gobierno de El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.- Un niño de 11 años perdió la vida este lunes tras ser atropellado por un camión propiedad del gobierno de El Salvador en el Segundo Anillo Periférico de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Jairo Isaac García Vásquez, quien cursaba el quinto grado de educación primaria. El menor viajaba en motocicleta junto a su padre, Héctor Eduardo García, cuando el vehículo pesado los embistió.

De acuerdo con el relato del padre, quien resultó ileso, ambos se detuvieron en una intersección para hacer un alto cuando el conductor del camión invadió el carril contrario y los arrastró varios metros.

"Yo venía saliendo de mi turno de trabajo. No pude dejarlo solo porque su madre está cuidando a mi otro hijo en el hospital", contó entre lágrimas el padre del menor.