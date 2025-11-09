Misael Flores festejaba el cumpleaños de su pareja cuando lo asesinaron en Yoro

Yoro, Honduras.- Como Ever Misael Flores fue identificado el joven asesinado la noche del pasado sábado mientras se encontraba en una fiesta familiar en Agua Blanca Sur, departamento de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima estaba con sus familiares celebrando el cumpleaños de su esposa.

Cuando se encontraba en la fiesta, hombres armados llegaron de forma repentina en el lugar y abrieron fuego sin mediar palabra.