Misael Flores festejaba el cumpleaños de su pareja cuando lo asesinaron en Yoro

Yoro, Honduras.- Como Ever Misael Flores fue identificado el joven asesinado la noche del pasado sábado mientras se encontraba en una fiesta familiar en Agua Blanca Sur, departamento de Yoro.
De acuerdo con información preliminar, la víctima estaba con sus familiares celebrando el cumpleaños de su esposa.
Cuando se encontraba en la fiesta, hombres armados llegaron de forma repentina en el lugar y abrieron fuego sin mediar palabra.
El joven, de aproximadamente 30 años de edad, recibió múltiples impactos de bala y cayó gravemente herido en una calle de tierra frente al sitio del festejo.
Minutos después, agentes policiales acordonaron la zona y personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para la autopsia correspondiente.
Medios locales confirmaron que su cuerpo está siendo velado en su casa de habitación, ubicada en Agua Blanca Sur, Barrio El 50. El sepelio se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde en el cementerio general del pueblo.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calle de tierra frente a una casa azul. Las autoridades aún no reportan capturas y se desconocen los motivos del crimen.