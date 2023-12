“Escuché el estruendo y salí corriendo”: Sobreviviente de derrumbe en Choloma

Vecinos y familiares de las víctimas relataban afligidos la inesperada tragedia, que ocurrió de un momento a otro a causa de las lluvias que caen en la zona norte del país.

“Yo estaba trabajando de guardia de seguridad cuando me pasaron la noticia de que a la niña no la hallaban, que estaba soterrada y que la mamá había salido herida”, dijo un hombre identificado como José Kelvin Romero, quien es la pareja de Liliana Fúnez y padrastro de la pequeña de dos años que era buscada por los cuerpos de socorro, pero que lamentablemente fue hallada sin vida horas despué de la tragedia.

“Yo sabía que iba a ocurrir algo, yo me quería salir, pero la mujer me decía: ‘no, no nos salgamos, que lo que tiene que pasar va a pasar”, yo le decía que no...”, relató el hombre mientras observaba impotente la casa destruida donde dejó a su familia antes de partir a trabajar horas antes.