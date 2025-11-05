Envían a prisión a mujer acusada del homicidio de su pareja en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven de 18 años fue enviada a prisión preventiva por ser sospechosa de haber asesinado a su pareja sentimental.

El hecho violento ocurrió en mayo pasado, en la colonia San Miguel de Comayagüela, Francisco Morazán, donde ambos residían.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, alrededor de las 11:55 p.m., la pareja comenzó una fuerte discusión dentro de su vivienda.