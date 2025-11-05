Envían a prisión a mujer acusada del homicidio de su pareja en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven de 18 años fue enviada a prisión preventiva por ser sospechosa de haber asesinado a su pareja sentimental.
El hecho violento ocurrió en mayo pasado, en la colonia San Miguel de Comayagüela, Francisco Morazán, donde ambos residían.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, alrededor de las 11:55 p.m., la pareja comenzó una fuerte discusión dentro de su vivienda.
El altercado escaló hasta que la joven tomó un arma blanca, tipo cuchillo, y le provocó una herida en el brazo izquierdo, que le causó un traumatismo grave.
Al percatarse de la gravedad de la situación, la sospechosa llamó al Sistema Nacional de Emergencias 911 para reportar que su pareja se encontraba gravemente herido.
Cuando las autoridades policiales llegaron a la escena, Héctor Orlando Espinoza Vásquez, la víctima, ya no presentaba signos vitales.
La detenida fue identificada como Daniela Izaguirre Garay, quien permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las audiencias para determinar su culpabilidad o inocencia.
Las autoridades informaron que la audiencia preliminar está programada para el 25 de noviembre a las 10:00 a.m.